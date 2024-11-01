edición general
«Ninguno parece estadounidense»: la foto de Trump en la Olimpiada de Física aviva el debate sobre los visados H1B para extranjeros (Eng)

El equipo estadounidense, compuesto por cinco miembros, entre los que se encontraba un estudiante de origen indio, logró lo que los responsables describieron como «el mejor resultado en la historia del equipo». Sin embargo, los usuarios de Internet señalaron que casi ninguno de los miembros del equipo parecía ser de origen estadounidense, un detalle que tocó la fibra sensible en medio de la reciente campaña de Trump contra la inmigración cualificada.

makinavaja #1 makinavaja
Tienen toda la razón... ninguno parece tener origen americano....  media
#3 Grahml
Ni siquiera Trump tiene orígenes estadounidenses.

xD
makinavaja #5 makinavaja
#3 Madre escocesa y abuelos alemanes... ya ves, dando lecciones de pureza racial!!! :-D :-D :-D
#2 Shibuya
Es verdad, ninguno lleva un rifle
alesay #4 alesay
Estados Unidos es un país construido por colonos europeos y su propio nombre, ‘Estados Unidos de América’, no tiene raíces históricas en los pueblos que habitaban esa región antes de la colonización; es simplemente la descripción de una unión política de estados
