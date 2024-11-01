edición general
Niñas iraníes asesinadas por ataques de «doble golpe» contra la escuela de Minab (EN)

Testigos presenciales describen la segunda explosión que mató a los sobrevivientes mientras se refugiaban en la sala de oración

Tkachenko #1 Tkachenko *
Los campeones de la libertazz han reconocido implícitamente que fueron ellos
x.com/DropSiteNews/status/2029241236146491883

P.d: ya huele a pocilga por aquí :troll:
A.more #2 A.more
Terroristas unidos. Estos si que son los verdaderos terroristas
A.more #3 A.more
Y jactándose de serlo
#4 UNX
El modus operandi es 100% sionista, sin duda.
