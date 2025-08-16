edición general
La niña prodigio, que aprendió a jugar al ajedrez en la pandemia, hace historia

Con sólo 10 años, la británica Bodhana Sivanandan, de origen indio, se ha erigido en la jugadora más joven de siempre en ganar a un Gran Maestro en una partida oficial.

