Nile Rodgers & Chic - 'Soup For One (1982)  

Cuando tenía 19 años, Nile Rodgers trabajaba durante el día en Sesame Street y por la noche tocaba la guitarra en la banda residente del Apollo Theater de Harlem, donde acompañó a artistas como Aretha Franklin y Parliament Funkadelic. Pero quería tener su propio grupo. Junto al bajista Bernard Edwards formó CHIC, una banda de funk y disco que logró un éxito masivo en 1978 con Le Freak. Ambos produjeron álbumes de éxito para Sister Sledge y Diana Ross, y en los años ochenta Rodgers trabajó, entre otros, con David Bowie, Madonna, Eric Clapton.