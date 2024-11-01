Nikolái Muraviov-Amurski, el hombre que «convenció» a los chinos para incorporar Siberia Oriental al Imperio Ruso y obtener acceso al Pacífico

En 1992 se llevó a cabo el traslado de unos restos mortales desde París, donde llevaban enterrados 111 años, a la ciudad rusa de Vladivostok, para ser inhumados en una tumba que veinte años más tarde fue decorada con una estatua del difunto. El personaje en cuestión había sido un militar y político que jugó un papel fundamental en la expansión del Imperio Ruso por Siberia Oriental y la incorporación a ese territorio de la cuenca del río Amur, que estaba en poder de China. Hablamos de Nikolái Nikoláyevich Muraviov-Amurski.