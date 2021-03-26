Nigrán reúne a más de 250 deportistas de petanca en tres campeonatos simultáneos

El Concello de Nigrán volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la petanca a nivel nacional con la celebración de tres torneos al mismo tiempo en Praia América; el II Open Nacional Xuvenil de Petanca (dupletas), el III Open Internacional Conchi Femenino (dupletas) y el XXI Torneo Concello de Nigrán senior masculino (tripletas).
-Depende...
-¡¡¡¡Pero si está a un dedo la mía y la tuya a dos palmos!!!!
-Depende
-Nunca acabaremos ésta partida...