Nigrán reúne a más de 250 deportistas de petanca en tres campeonatos simultáneos

El Concello de Nigrán volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la petanca a nivel nacional con la celebración de tres torneos al mismo tiempo en Praia América; el II Open Nacional Xuvenil de Petanca (dupletas), el III Open Internacional Conchi Femenino (dupletas) y el XXI Torneo Concello de Nigrán senior masculino (tripletas).

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Espero que guarda civil, policía nacional, local, protección civil y los militares se coordinen sin problema para que la jornada transcurra con total normalidad a pesar de la gran afluencia de masas que recibirá el evento.
#3 Albarkas
-¡¡¡¡Mi bola es la que está más cerca del boliche!!!!
-Depende...
-¡¡¡¡Pero si está a un dedo la mía y la tuya a dos palmos!!!!
-Depende
-Nunca acabaremos ésta partida...
