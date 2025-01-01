Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real

Las mujeres de Villahermosa (Ciudad Real) no podrán desfilar con la Centuria Romana del pueblo en celebraciones religiosas como la Semana Santa o el Corpus Christi. La Corporación Romana de este pueblo de 1.700 habitantes convocó en las recientes fiestas patronales una votación para que sus socios diesen su opinión sobre una reivindicación expresada, sobre todo, por las mujeres. El escrutinio final ha dividido a la población de Villahermosa. Hay quien asegura que la tradición debe mandar y quien cree que es necesario abrirse a nuevos tiempos.