Ni Wells, ni Verne, ni Kepler: El primer astronauta de la literatura nació de la pluma de un conquense
Juan Maldonado es el gran pionero olvidado que fundó las bases de lo que hoy llamamos ciencia ficción:
|
etiquetas
:
ciencia ficción
,
wells
,
verne
,
kepler
,
juan maldonado
,
conquense
4
1
1
K
39
cultura
3 comentarios
4
1
1
K
39
cultura
#3
Ripio
#0
Anteriormente:
www.meneame.net/story/somnium-juan-maldonado
0
K
20
#1
Huginn
Que cansino es el patriotismo de baratillo. Si vamos a hilar fino:
es.wikipedia.org/wiki/Historia_verdadera?wprov=sfla1
1
K
19
#2
rojelio
#1
Esa obra también se menciona en el artículo.
1
K
18
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
