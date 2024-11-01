·
Ni el viento ni Netanyahu logran detener el avance de una Flotilla que llegará a Gaza con 50 barcos
Tres grandes vientos barren el mar Mediterráneo y los tres han golpeado a la Global Sumud Flotilla, que de nuevo se ha visto forzada a detener su rumbo a Gaza por un pronóstico meteorológico amenaz...
#1
Leon_Bocanegra
A ver, que vayan desfilando los de derechas insultando a los de la flotilla. Que no tenemos todo el día.
7
K
79
#2
BastardWolf
#1
venga que ya digo yo lo que he escuchado hasta ahora y asi ni siquiera les damos el gustazo:
"No les importan los palestinos, solo van por la foto"
"El fuego lo provocaron ellos con un porro"
"Menudas vacaciones de crucero se están pegando a nuestra costa"
"Se han ido de fiesta y todo el dia bebiendo cócteles, que yo lo se"
"Esque como va Greta y Greta cae mal por (vaya usted a saber), entonces todos nos caen mal"
"Perroflautas"
3
K
49
#4
Urasandi
#2
"Paguitas"
"Tráfico de personas"
0
K
12
#6
akyrna
#2
El PP ha visto algo que no le ha acabado de convencer y justo hoy acaba de pegar un giro de 540 grados en este tema.
0
K
6
#3
Tarod
Si Israel no los bombardea y hunden no conseguirán nada. Difícil dilema.
0
K
9
#7
Keldon82
#3
Conseguirán entrar en un campo de exterminio, sin morir en el intento, y dar comida a gente que literalmente se está dejando morir de hambre. Te parece poco?
0
K
8
#5
akyrna
Llegarán, los abordarán, los arrestarán, los llevarán a tierra, los deportarán.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
