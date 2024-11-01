Ni siquiera el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Piedras en Escocia escapa a los escándalos: han llevado piedras falsas

El Campeonato Mundial de Tirar Piedras al Agua existe y, curiosamente, no está en una Estados Unidos en la que sus competiciones son “mundiales”. Si existe el Mundial de Reparar Móviles, el de recoger basura de la calle o el de Microsoft Excel, por supuesto iba a existir algo así. Se celebra en Escocia, y cientos de participantes demuestran cada año su pericia tal y como esperas: lanzando piedras al agua a ver quién consigue más rebotes. El problema es que hay quien hasta en esto hace trampas. Y ha sido un escándalo.