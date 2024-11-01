edición general
11 meneos
120 clics
Ni siquiera el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Piedras en Escocia escapa a los escándalos: han llevado piedras falsas

Ni siquiera el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Piedras en Escocia escapa a los escándalos: han llevado piedras falsas

El Campeonato Mundial de Tirar Piedras al Agua existe y, curiosamente, no está en una Estados Unidos en la que sus competiciones son “mundiales”. Si existe el Mundial de Reparar Móviles, el de recoger basura de la calle o el de Microsoft Excel, por supuesto iba a existir algo así. Se celebra en Escocia, y cientos de participantes demuestran cada año su pericia tal y como esperas: lanzando piedras al agua a ver quién consigue más rebotes. El problema es que hay quien hasta en esto hace trampas. Y ha sido un escándalo.

| etiquetas: campeonato , mundial , lanzamiento , piedras , escocia , escándalos
9 2 0 K 124 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 124 actualidad
denocinha #1 denocinha
Esto de la IA...
2 K 30
mecha #3 mecha
#1 "Durante la competición, jueves y otros jugadores detectaron algo raro en algunas piedras"

¿Lo dices por frases como esta?
0 K 7
Cantro #4 Cantro *
Os ahorro un click: no son piedras "falsas". Son piedras "adulteradas". Ni un clickbait saben redactar

¿Qué como se puede adulterar una piedra xD? Pues las pulían para que tuviesen mejor comportamiento al rebotar en el agua
1 K 20
sotillo #2 sotillo
curiosamente, no está en una Estados Unidos en la que sus competiciones son “mundiales“ Si no tienen el de lanzamiento de huesos de aceituna no tienen nada
0 K 11

menéame