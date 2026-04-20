Ni siquiera las afirmaciones más básicas de Trump sobre la guerra con Irán pueden considerarse fiables [ENG]

El lunes por la mañana, el presidente Donald Trump dijo al New York Post que el vicepresidente JD Vance ya estaba de camino a Pakistán para negociaciones con Irán. «Ya van de camino», citó el Post a Trump. «Estarán allí esta noche, hora de Islamabad». Excepto que eso no era cierto. Un poco más tarde ese mismo lunes por la mañana, personas familiarizadas con los planes de Vance dijeron a Alayna Treene, de CNN, que se esperaba que el vicepresidente saliera hacia Pakistán el martes para iniciar las conversaciones el miércoles.