"Ni perdón ni olvido": estudiantes conmemoran masacre de 1968 en Tlatelolco
Grupos de estudiantes y decenas de personas se congregan en la Plaza de las Tres Culturas para participar en la marcha por los 57 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco.
tlatelolco
,
1968
,
movimiento estudiantil
,
mexico
