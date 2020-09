Ni paguita ni premio a la excelencia: ayudas al estudio

Han leído bien: ayudas al estudio. Porque eso son, ayudas, una herramienta para que aquellos estudiantes que en otras circunstancias no hubiesen podido siquiera plantearse estudiar una carrera universitaria, puedan hacerlo y además concluirla satisfactoriamente. No son un premio al que saca buenas notas, ya existen otras herramientas para premiar a los mejores expedientes, además si tiene suficiente renta para estudiar en la universidad no necesita ese dinero, y si no tiene la suficiente renta entonces seguirá recibiéndola