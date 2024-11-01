edición general
Ni motos, ni pianos. Yamaha también es la culpable de algunos de los mejores motores de coches de la historia

Yamaha suele ser presa en el coto de caza de Motorpasión Moto por ser una marca principalmente de motos, pero aparte de motocicletas e instrumentos musicales, la firma de los diapasones es toda una eminencia a nivel industrial, desarrollando vehículos de más de dos ruedas o incluso sin ellas. Barcos, pianos, motos de agua o vehículos todoterreno son sólo algunos ejemplos del poderío de la compañía japonesa, un poderío que también llega hasta los coches como diseñadora y fabricante de motores, especialmente para la industria japonesa pero

2 comentarios
donsoul #2 donsoul
Yamaha corporation (instrumentos musicales) no es la misma que Yamaha motor company. Al principio lo eran pero después de la segunda guerra mundial se separaron. Es parecido al caso de Rolls Royce.
ElBeaver #1 ElBeaver
Prefería su gama de sonido, aunque en altavoces nunca fueron de los mejores
