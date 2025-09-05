Neymar recibirá más de 1.000 millones de dólares de un empresario muy enfermo que le ha declarado su único heredero

El futbolista brasileño, con un importante patrimonio en propiedades, coches inversiones y demás lujos, ha sido declarado único heredero de los bienes de un empresario de unos 30 años con graves problemas de salud. La fortuna que recibirá se estima en más de 1.000 millones de dólares. El empresario se justifica en el texto,siente una gran afinidad con el delantero y que tienen muchos puntos en común. "Aunque ya casi tengo 31 años de edad, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día", afirma en el documento.