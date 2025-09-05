edición general
Neymar recibirá más de 1.000 millones de dólares de un empresario muy enfermo que le ha declarado su único heredero

El futbolista brasileño, con un importante patrimonio en propiedades, coches inversiones y demás lujos, ha sido declarado único heredero de los bienes de un empresario de unos 30 años con graves problemas de salud. La fortuna que recibirá se estima en más de 1.000 millones de dólares. El empresario se justifica en el texto,siente una gran afinidad con el delantero y que tienen muchos puntos en común. "Aunque ya casi tengo 31 años de edad, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día", afirma en el documento.

mmlv #1 mmlv
Todo un filántropo, ayudando a los necesitados
alpoza #2 alpoza
Pobre, lo necesitaba. Aun quedan almas generosas en el planeta.
oceanon3d #3 oceanon3d *
Otro que habrá llegado y se va del mundo solo hacerlo un poco peor. Hasta luego chaval ...
AsVHEn #4 AsVHEn
Al mundotoday no se le hubiera ocurrido ni remotamente.
Cehona #5 Cehona
La humanidad está perdida, si los valores de Neymar son el ejemplo a seguir, es mejor que caiga ya el meteorito.
asola33 #7 asola33
Hasta que muera, puede cambiar de idea.
#6 AlexGuevara
Será verdad que todos los tontos tienen suerte?
