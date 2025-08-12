edición general
New York Times: Número de días al año en que se sobrepasaron los 30ºC, en 1980-1984 y 2020-2024  

Gran parte del sur de Europa experimenta ahora más de dos meses al año en los que las temperaturas máximas diarias superan los 85 grados. Madrid, la capital de España, ha tenido una media de 63 días por encima de los 85 grados en los últimos años, frente a los 29 días al año a principios de la década de 1980.

Noeschachi #3 Noeschachi
O soy yo o un muro de pago se interpone en mi camino
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado *
Mientras el calor arrasa ellos desaparecen, nos venden que es incompetencia en Aragón, Madrid, Valencia, Castilla y León, Andalucía, pero no es posible que siempre sean incompetentes, no es posible.

En València llevamos 1 año que no dan una alerta a tiempo, en estos casos de incendios tenemos la ley de montes de Rajoy que permitió el cambio para que se pueda construir si lo necesitan en bosques quemados.

NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Ellos recalifican terrenos, evitan emergencias, avisar a la población, reconstruyen, se llevan mordidas y tu mueres

genocidio, masacre, holocausto, espabilad que nadie hace nada y en breve tengo 900 litros sobre mi cabeza otra vez.
Wachoski #7 Wachoski
Muy buenos gráficos, no se puede mostrar más claro.
#4 capitan.meneito
85 grados a la sombra
karlos_ #5 karlos_
#4 Si, ya podría el articulo usar el sistema metrico. Las freedom units como que no las se y mas hablando de europa
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario *
Recomiendo el visionado de la serie Un futuro desafiante (Extrapolation), actualmente en Apple Tv. De 2023.
Se basa en un futuro cercano donde la temperatura global ha aumentado algún grado, y las consecuencias de ello (trágicas, obviamente).
Visto lo visto estos días, vamos de cabeza a ese escenario.
Produce una profunda desazón y angustia.
alfon_sico #8 alfon_sico
#6 hasta tal punto que uno acaba pensando que es mejor inhibirse y esperar que sea lo menos doloroso

En fin, o de una vez lo tomamos en serio a nivel mundial y mandamos al carajo a quien niegue el problema o lo dicho mejor unirse a ellos y follar lo poco que podamos
