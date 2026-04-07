El New York Times fue víctima de una estafa de telemedicina y la calificó como el futuro de la IA [Eng]  

Desde que el New York Times publicó la semana pasada su extenso y casi viral reportaje sobre Medvi —la startup de telemedicina "impulsada por IA" que describió con entusiasmo como una "empresa de 1.800 millones de dólares" supuestamente dirigida por solo dos hermanos—, varios amigos y familiares me han enviado el artículo con un mensaje similar: "¿Puedes creer que este tipo haya creado una empresa multimillonaria con IA? ¿Por qué no lo has hecho tú ?". La historia está dando la impresión de que, con una cuenta de ChatGPT y un poco de conocimien