Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"

"Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!". "Esta tierra es nuestra", sentenció durante la ceremonia para firmar junto al alcalde de Maale Adumim el acuerdo marco para la construcción de viviendas en el terreno al norte del asentamiento conocido como E1. Netanyahu celebró que, con el plan de expansión, la población de Maale Adumim. "La biblia dice: 'Como Jerusalén tiene montañas a su alrededor'. Es un simple error gramatical. ¡Como Jerusalén tiene ciudades a su alrededor!", reivindicó Netanyahu.