Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"

Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"

"Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!". "Esta tierra es nuestra", sentenció durante la ceremonia para firmar junto al alcalde de Maale Adumim el acuerdo marco para la construcción de viviendas en el terreno al norte del asentamiento conocido como E1. Netanyahu celebró que, con el plan de expansión, la población de Maale Adumim. "La biblia dice: 'Como Jerusalén tiene montañas a su alrededor'. Es un simple error gramatical. ¡Como Jerusalén tiene ciudades a su alrededor!", reivindicó Netanyahu.

#1 tromperri
Sin duda es un GENOCIDIO.
TonyStark #5 TonyStark
#1 no lo llames genocidio que los ofendiditos se ponen muy nerviosos.
Khadgar #3 Khadgar
Cada vez es más difícil hacer sátira con este ser.
#2 Acabose
Esperemos que se cumpla el "a todo cerdo le llega su San Martín"
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
A ver si me da un ictus y se queda hecho una piltrafa, como el otro hijoputa de Sharon.
Connect #7 Connect
Asentamiento creado, sabe Netanyahu que luego será muy complicado por no decir imposible, que se quite de ahí. Lo que se construya en terrenos robados, no se va al suelo.

Lo único que puede hacer que los palestinos recuperen su tierra es muchísimo tiempo. Que esas colonias acaben siendo un lastre económico para Israel, que los jóvenes no quieran vivir ahí y se vayan a otra parte del país y que acaben abandonadas. Pero para eso podrían pasar varias generaciones.
nanustarra #6 nanustarra
Solución de los dos estados bla, bla, bla..... Se acabó el paripé.
