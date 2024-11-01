edición general
10 meneos
41 clics
Netanyahu presume de productos israelíes: "Si sostienes un teléfono, tienes un pedazo de Israel"

Netanyahu presume de productos israelíes: "Si sostienes un teléfono, tienes un pedazo de Israel"

El primer ministro defiende que, frente a los intentos de boicot, Israel aporta innovación y productos de uso diario al mundo como medicamentos o tecnología de todo tipo.

| etiquetas: israel , netanyahu , teléfonos , apple , samsung , xiaomi
8 2 1 K 80 actualidad
23 comentarios
8 2 1 K 80 actualidad
Comentarios destacados:      
nopolar #1 nopolar
O un busca.
16 K 165
Pertinax #5 Pertinax
#1 O un crisantemo.
0 K 9
BastardWolf #7 BastardWolf
#1 en ese caso Israel tiene varios pedazos de ti
6 K 75
Khadgar #13 Khadgar
#1 ¿Cómo vas a sostener algo con un muñón? :troll:
1 K 24
kukusu #14 kukusu *
#1 pues sí, viniendo de él, se puede interpretar como una amenaza. supongo que cuando les dé la gana pueden disponer de nuestro móvil para lo que les haga falta.
2 K 25
#15 mcfgdbbn3 *
#1: O una puerta (trasera).
en.wikipedia.org/wiki/XZ_Utils

#Nota: no sé qué intereses habría en ese caso y si estaría vinculado a este país, pero es todo parecido. No existe el hacker que es superlisto y se salta todo, lo que sí existe son algunas puertas traseras colocadas a propósito y cuyas "llaves" son conocidas por algunas personas o organizaciones.
0 K 13
karakol #8 karakol
Si sale a gruñir, como el cerdo asesino que tan bien ejemplifica, es que le está haciendo daño.

Seguimos.
5 K 80
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Lo dice por Pegasus, no?
4 K 65
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Preferiría tener un trozo de Netanyahu.
2 K 38
PeterDry #21 PeterDry
#4 Pidele el prepucio, lo tendrá disecado...
0 K 9
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
El miedo y el terrorismo son su producto estrella.
2 K 36
sotillo #11 sotillo
#9 Exportando muerte desde su fundación
2 K 36
#3 ombresaco
Y también de China, y de EEUU y de Inglaterra, como mínimo.

Si recibes datos de la ISS, tienes un pedazo de la URSS, y si llevas vaqueros, apoyas el genocidio de los nativos americanos, entre otras comparaciones similares
1 K 24
victorjba #23 victorjba
Yo esta mañana también he tenido un trocito de Israel en mi mano. Bueno, en el papel higiénico (afortunadamente)
0 K 20
Mangione #17 Mangione
Os pensáis que es por la tecnología, pero es por la vigilancia...
1 K 20
Yoryo #16 Yoryo
Uso Huawei :troll:
1 K 18
#2 Klamp
Esto es como el que decía que el tiki masala es comida típica inglesa.
0 K 8
#18 PerritaPiloto
#2 Y el kebab la de Berlín.
0 K 9
#20 kaos_subversivo
#2 y la de nueva york es la pizza :troll:
0 K 11
A.more #19 A.more
El único Netanyahu bueno será el que vea colgado del cuello
0 K 8
Magog #22 Magog
#19 Una caída corta y una parada en seco  media
0 K 11
#10 sliana
y si has tenido un intel core, tambien. y al lado de ese diseño israeli tienes productos chinos y coltan africano. pero, por el momento, no son sospechosos del genocidio palestino, que es de lo que se trata.
0 K 7

menéame