10
meneos
41
clics
Netanyahu presume de productos israelíes: "Si sostienes un teléfono, tienes un pedazo de Israel"
El primer ministro defiende que, frente a los intentos de boicot, Israel aporta innovación y productos de uso diario al mundo como medicamentos o tecnología de todo tipo.
|
etiquetas
:
israel
,
netanyahu
,
teléfonos
,
apple
,
samsung
,
xiaomi
8
2
1
K
80
actualidad
23 comentarios
8
2
1
K
80
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
nopolar
O un busca.
16
K
165
#5
Pertinax
#1
O un crisantemo.
0
K
9
#6
robustiano
#1
0
K
14
#7
BastardWolf
#1
en ese caso Israel tiene varios pedazos de ti
6
K
75
#13
Khadgar
#1
¿Cómo vas a sostener algo con un muñón?
1
K
24
#14
kukusu
*
#1
pues sí, viniendo de él, se puede interpretar como una amenaza. supongo que cuando les dé la gana pueden disponer de nuestro móvil para lo que les haga falta.
2
K
25
#15
mcfgdbbn3
*
#1
: O una puerta (trasera).
en.wikipedia.org/wiki/XZ_Utils
#Nota
: no sé qué intereses habría en ese caso y si estaría vinculado a este país, pero es todo parecido. No existe el hacker que es superlisto y se salta todo, lo que sí existe son algunas puertas traseras colocadas a propósito y cuyas "llaves" son conocidas por algunas personas o organizaciones.
0
K
13
#8
karakol
Si sale a gruñir, como el cerdo asesino que tan bien ejemplifica, es que le está haciendo daño.
Seguimos.
5
K
80
#12
XtrMnIO
Lo dice por Pegasus, no?
4
K
65
#4
mente_en_desarrollo
Preferiría tener un trozo de Netanyahu.
2
K
38
#21
PeterDry
#4
Pidele el prepucio, lo tendrá disecado...
0
K
9
#9
SeñorPresunciones
El miedo y el terrorismo son su producto estrella.
2
K
36
#11
sotillo
#9
Exportando muerte desde su fundación
2
K
36
#3
ombresaco
Y también de China, y de EEUU y de Inglaterra, como mínimo.
Si recibes datos de la ISS, tienes un pedazo de la URSS, y si llevas vaqueros, apoyas el genocidio de los nativos americanos, entre otras comparaciones similares
1
K
24
#23
victorjba
Yo esta mañana también he tenido un trocito de Israel en mi mano. Bueno, en el papel higiénico (afortunadamente)
0
K
20
#17
Mangione
Os pensáis que es por la tecnología, pero es por la vigilancia...
1
K
20
#16
Yoryo
Uso Huawei
1
K
18
#2
Klamp
Esto es como el que decía que el tiki masala es comida típica inglesa.
0
K
8
#18
PerritaPiloto
#2
Y el kebab la de Berlín.
0
K
9
#20
kaos_subversivo
#2
y la de nueva york es la pizza
0
K
11
#19
A.more
El único Netanyahu bueno será el que vea colgado del cuello
0
K
8
#22
Magog
#19
Una caída corta y una parada en seco
0
K
11
#10
sliana
y si has tenido un intel core, tambien. y al lado de ese diseño israeli tienes productos chinos y coltan africano. pero, por el momento, no son sospechosos del genocidio palestino, que es de lo que se trata.
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
