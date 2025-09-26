edición general
9 meneos
17 clics
Netanyahu ordena retransmitir en la Franja de Gaza su discurso ante la ONU

Netanyahu ordena retransmitir en la Franja de Gaza su discurso ante la ONU

La oficina de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha ordenado que el ejército hebreo retransmita su discurso de este viernes en la ONU a los palestinos de la Franja de Gaza. Lo harán mediante altavoces, según han podido confirmar el periódico The Times of Israel, y la operación llevará como nombre El Grito. Para ello, los militares deberán salir esta tarde de sus bases, entrando en las zonas de la Franja donde se encuentran los palestinos. La televisión Canal 12 afirma que esto ha generado quejas en el ejército, porque pone en riesgo

| etiquetas: netanyahu , gaza , onu , discurso
8 1 0 K 101 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 101 actualidad
Connect #3 Connect
Es todo tan nazi, que ruboriza que esto vuelva a estar pasando en pleno siglo XXI,y apoyado otra vez por Alemania. Quién iba a pensar que todo esto volvería. No hemos aprendido nada.
0 K 14
#1 Dedalos *
"El Grito" es el famoso cuadro de la cara deformada por el horror de Edwvrd Munch.

Está gente que gobierna Israel está muy enferma. Deberían impedir que ese señor dé ningún discurso, al menos en la ONU.

Todo es demasiado obsceno y distópico.
0 K 7
Veelicus #2 Veelicus
#1 Teniendo en cuenta que pudieron destruir fisicamente la carta fundacional de la ONU en la propia sala de la ONU y nadie les saco a patadas de alli... pues pueden hacer lo que quieran
0 K 14
WcPC #4 WcPC
#2 #1 Es de los pocos sitios que yo les dejaría hablar, mientras sean un país todos deben tener derecho a hablar en la ONU.
SI, es un puñetero nazi, pero prefiero que no se cree ningún precedente sobre el tema.
1 K 24

menéame