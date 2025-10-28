edición general
Netanyahu ordena "ataques contundentes" el sur de Gaza tras las "violaciones" del acuerdo de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado atacar de forma "contundente" e "inmediata" el sur de Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego. La oficina de Netanyahu ha asegurado que los restos del cadáver que Hamás devolvió el lunes no corresponden a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen dentro de la Franja, sino a los de un cautivo que el Ejército israelí encontró en noviembre de 2023 en la Franja y que ya fue enterrado.

