Netanyahu: Last Week Tonight con John Oliver
Episodio del late night Last Week Tonight en el que se analiza la trayectoria y la vida de Netanyahu.
|
etiquetas
:
netanyahu
,
israel
,
john oliver
,
palestina
,
last weeks tonight
actualidad
actualidad
#1
themarquesito
John Oliver es sinónimo de calidad
2
K
44
#3
PasaPollo
#1
A mí este episodio me ha descubierto varias cosas, porque estaba al tanto del Netanyahu "exterior", pero no sabía mucho de los líos y escándalos que tiene a nivel interior en su propio país.
3
K
54
#2
Meneanauta
*
Ojalá la población de EEUU empieze a empujar como este señor para pararle los pies a Bibi. EEUU es el único país que puede parar esto
0
K
16
#4
UNX
Lo veré más tarde, como cada semana. Nunca defrauda.
0
K
11
#5
wata
Para los que no entendemos inglés...ni por asomo lo miro.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
