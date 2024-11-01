edición general
Netanyahu: Last Week Tonight con John Oliver

Netanyahu: Last Week Tonight con John Oliver  

Episodio del late night Last Week Tonight en el que se analiza la trayectoria y la vida de Netanyahu.

| etiquetas: netanyahu , israel , john oliver , palestina , last weeks tonight
themarquesito #1 themarquesito
John Oliver es sinónimo de calidad
PasaPollo #3 PasaPollo
#1 A mí este episodio me ha descubierto varias cosas, porque estaba al tanto del Netanyahu "exterior", pero no sabía mucho de los líos y escándalos que tiene a nivel interior en su propio país.
Meneanauta #2 Meneanauta *
Ojalá la población de EEUU empieze a empujar como este señor para pararle los pies a Bibi. EEUU es el único país que puede parar esto
#4 UNX
Lo veré más tarde, como cada semana. Nunca defrauda.
wata #5 wata
Para los que no entendemos inglés...ni por asomo lo miro.
