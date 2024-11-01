Netanyahu bloqueó un proyecto de ley que anularía los Acuerdos de Oslo y permitiría asentamientos en toda Cisjordania

El Comité Ministerial de Legislación de Israel decidió el domingo no respaldar un proyecto de ley destinado a derogar los Acuerdos de Oslo, siguiendo instrucciones del primer ministro Benjamín Netanyahu. Así lo aseguró un funcionario israelí, que permaneció anónimo, en diálogo con el medio de comunicación hebreo The Times of Israel. El funcionario detalló que el secretario del gabinete, Yossi Fuchs, informó a los ministros que “este proyecto requiere coordinación y cooperación con los estadounidenses”.