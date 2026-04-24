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Netanyahu asegura que habló con Trump y que tiene "libertad de acción" en Líbano

Netanyahu asegura que habló con Trump y que tiene "libertad de acción" en Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que mantuvo una "excelente conversación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

| etiquetas: netanyahu , trump , líbano
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4 comentarios
8 1 0 K 106 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Resumen: Netanyahu y el Mossad tienen cogido por los cojones al Risketo. Si no hace lo que dicen, seguramente nos enteremos de cosas muy gordas.

No encuentro más explicaciones plausibles para esta bajada de pantalones
2 K 39
obmultimedia #2 obmultimedia *
#1 Uno esta demente y le queda medio pie para pisar la tumba y el otro le han "curado" un cancer de prostata ( en menos de un año la palma).
Nos llevan directos a la extincion.
2 K 41
#4 newusuario
#1 EEUU siempre ha sido la perra de israel
1 K 27
pepel #3 pepel
Sólo tiene que esperar que le den la orden.
1 K 27

menéame