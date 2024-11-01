Netanyahu afirma que el boicot comercial por Gaza obligará a la economía israelí a convertirse en una "super Esparta" [ENG]

“Necesitaremos adaptarnos cada vez más a una economía con características autárquicas [sin comercio exterior], la palabra que más odio”, afirmó Netanyahu. “Soy partidario del libre mercado, pero podríamos encontrarnos en una situación en la que nuestras industrias armamentísticas se vean bloqueadas.... Necesitaremos desarrollar industrias armamentísticas aquí: no solo investigación y desarrollo, sino también la capacidad de producir lo que necesitamos”. Añadió que Israel tendría que convertirse en “Atenas y super Esparta”.
tal cual.
Con la nueva carrera armamentística que acaba de empezar, dentro de 10 o 20 años las armas nucleares tácticas estarán ampliamente diseminadas por el globo.
La tecnología militar se esta democratizando. será imparable que muchos nuevos actores adquieran arsenal nuclear.
La realidad demuestra que es la única garantía válida para hacer valer la soberanía de una nación.
Veremos que futuro le depara a Israel en un mundo en el que sus enemigos sean capaces de aniquilarles como ellos hacen con los palestinos
Las armas nucleares tácticas ya están diseminadas por el globo, a la espera que apriete el primero el botón y si no se produce el MAD, empezar a ser usadas de modo corriente.
