Netanyahu afirma que el boicot comercial por Gaza obligará a la economía israelí a convertirse en una "super Esparta" [ENG]

“Necesitaremos adaptarnos cada vez más a una economía con características autárquicas [sin comercio exterior], la palabra que más odio”, afirmó Netanyahu. “Soy partidario del libre mercado, pero podríamos encontrarnos en una situación en la que nuestras industrias armamentísticas se vean bloqueadas.... Necesitaremos desarrollar industrias armamentísticas aquí: no solo investigación y desarrollo, sino también la capacidad de producir lo que necesitamos”. Añadió que Israel tendría que convertirse en “Atenas y super Esparta”.

pitercio #6 pitercio
Unos criminales de mierda es lo que sois. Salid con las manos en el alto canallas.
Deckardio #8 Deckardio
Dice las mismas chorradas que Franco, otro criminal.
Dr.Who #12 Dr.Who *
#8 el centinela de occidente, un destino en lo universal... bla bla ...

tal cual.
frg #2 frg
Ostias, como Franco, pero con la inestimable ayuda de EEUU.
#11 Toponotomalasuerte
#2 como franco entonces.
Kachemiro #13 Kachemiro
Hace apenas 5 años los houties no podían ni soñar con tener misiles hipersonicos que cogieran match 16 y que impactasen en israel.
Con la nueva carrera armamentística que acaba de empezar, dentro de 10 o 20 años las armas nucleares tácticas estarán ampliamente diseminadas por el globo.
La tecnología militar se esta democratizando. será imparable que muchos nuevos actores adquieran arsenal nuclear.
La realidad demuestra que es la única garantía válida para hacer valer la soberanía de una nación.
Veremos que futuro le depara a Israel en un mundo en el que sus enemigos sean capaces de aniquilarles como ellos hacen con los palestinos
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#13

Las armas nucleares tácticas ya están diseminadas por el globo, a la espera que apriete el primero el botón y si no se produce el MAD, empezar a ser usadas de modo corriente.
thorpedo #4 thorpedo
Claro que el pueblo las pasé canutas que mis amigos y yo tendremos a buen recaudo nuestras riquezas
Bhuvaya #3 Bhuvaya
El delirio de éste criminal genocida está llegando a un nuevo nivel.
Xenófanes #5 Xenófanes
Los ilotas ya los tienen.
karakol #9 karakol
Ni siquiera ha pensado en el posible boicot de alimentos o bienes de servicio para su propia población, su primer y único pensamiento son las armas.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
Digo yo que sabía que los espartanos vivía de explotar a sus esclavos (los ilotas) a los que asesinaban de forma ritual todos los años (no a todos claro)

Y que muy machotes, tampoco eran ... Eran más del YMCA (young machotes con aceitelosses)
el_Tupac #16 el_Tupac
Puto loco. Criminal de mierda.
Dr.Who #1 Dr.Who *
Y entonces pasarán a modo super paja mental, tirarán sus neonatos al mar y sólo aquellos que sobrevivan servirán al a Jabulón!
sotillo #7 sotillo
#1 Se van a matar entre ellos y esto los queden por que los que tienen dinero tratarán de volver a sus países o buscar uno de acogida
Metabarón #10 Metabarón
Ok. Entonces pueden rechazar la ayuda y apoyo de EEUU...
#17 sliana
O sea, que le va a joder mucho
