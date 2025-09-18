Netanyahu acusa a China de actuar contra Israel; Beijing lo niega

China condenó este jueves la acusación de Netanyahu contra Beijing de estar ayudando a orquestar un “bloqueo político” contra Israel, afirmando que la acusación “carece de fundamento”. “China está conmocionada por las declaraciones del líder israelí“, declaró la embajada china en Israel en un comunicado en inglés publicado en su sitio web. “La afirmación carece de fundamento, socava las relaciones entre China e Israel, y es algo que preocupa profundamente a China y a lo que se opone firmemente”.