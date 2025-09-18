edición general
8 meneos
12 clics
Netanyahu acusa a China de actuar contra Israel; Beijing lo niega

Netanyahu acusa a China de actuar contra Israel; Beijing lo niega

China condenó este jueves la acusación de Netanyahu contra Beijing de estar ayudando a orquestar un “bloqueo político” contra Israel, afirmando que la acusación “carece de fundamento”. “China está conmocionada por las declaraciones del líder israelí“, declaró la embajada china en Israel en un comunicado en inglés publicado en su sitio web. “La afirmación carece de fundamento, socava las relaciones entre China e Israel, y es algo que preocupa profundamente a China y a lo que se opone firmemente”.

| etiquetas: israel , china , netanyahu
6 2 0 K 74 politica
5 comentarios
6 2 0 K 74 politica
#5 tierramar *
Es una noticia de gran trascendencia. Porque en este momento de decadencia de Occidente, de EEUU; y el auge de China, que quedo muy claro en el desfile militar, la pregunta es: ¿Qué postura va a adoptar China ante los ataques de EEUU e Israel donde les da la gana? Gaza , Venezuela, Ucrania,... Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/occidente-gran-miedo
0 K 18
salteado3 #2 salteado3
Ya empieza la siguiente etapa: putear a China.
0 K 14
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 Ya tuvieron que recular con Irán, imagínate con China. Y sin necesidad de acciones militares.

Israel está acabado como Alemania en el 43. Seguirá dando por el saco un tiempo pero a medio plazo lo que habrá conseguido es acelerar el final de la hegemonía de EEUU y su propia desaparición.
0 K 11
#1 cajadecartonmojada
Ojalá
0 K 12
#4 Perrota
Pekin lo niega, y confirma que no está haciendo nada. Felicidades a los premiados.
0 K 10

menéame