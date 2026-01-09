¿Por qué Nestlé ha tenido que retirar leche en polvo para lactantes en más de 45 países?

La empresa ha cancelado la venta de varios productos en todo el mundo por la posible presencia de una toxina producida por una bacteria potencialmente patógena. La retirada no se ha realizado solo en España, sino que afecta ya al menos a 47 países de cinco continentes, entre ellos, 29 países de Europa, además de otros como Australia, Brasil, Argentina, China, México y Sudáfrica. Es la mayor retirada de productos en toda la historia de la empresa.