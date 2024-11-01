Nestlé despide a su CEO mundial tras 40 años en la empresa por mantener una "relación romántica no revelada"

Repentino y fulminante, así ha sido el despido que la multinacional suiza Nestlé, una de las empresas de la industria alimentaria más grandes del mundo, ha comunicado a el su ya exCEO, el ejecutivo francés Laurent Freixe. La noticia supone la marcha inmediata de Freixe, CEO desde septiembre de 2024, no ya solo del puesto de director ejecutivo, sino de una empresa en la que lleva trabajando más de 40 años. El motivo es quebrar el código de conducta interno de Nestlé, pues mantenía una relación sentimental no comunicada con una subordinada.