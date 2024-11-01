edición general
26 meneos
47 clics
Nestlé despide a su CEO mundial tras 40 años en la empresa por mantener una "relación romántica no revelada"

Nestlé despide a su CEO mundial tras 40 años en la empresa por mantener una "relación romántica no revelada"

Repentino y fulminante, así ha sido el despido que la multinacional suiza Nestlé, una de las empresas de la industria alimentaria más grandes del mundo, ha comunicado a el su ya exCEO, el ejecutivo francés Laurent Freixe. La noticia supone la marcha inmediata de Freixe, CEO desde septiembre de 2024, no ya solo del puesto de director ejecutivo, sino de una empresa en la que lleva trabajando más de 40 años. El motivo es quebrar el código de conducta interno de Nestlé, pues mantenía una relación sentimental no comunicada con una subordinada.

| etiquetas: nestlé , despido , ceo , relación romántica , laurent freixe , subordinada
21 5 0 K 328 actualidad
23 comentarios
21 5 0 K 328 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
La madre que los parió.

La empresa que embotella agua del grifo para estafar, que pone a niños a trabajar, que fomenta la inseguridad en algunas zonas por su beneficio, que hace seguros de vida a sus empleados a sus espaldas con la empresa de beneficiaria...

¡Y echan a un CEO por un rollete con una empleada!
8 K 96
#19 MPR *
#6 Todo eso que comentas no les importa, porque lo conseguido va a superar con mucho a las posibles pérdidas tras conocerse el hecho, pero la infidelidad les va a dar muy mala imagen y puede disminuir sus beneficios. xD

Dicho de otro modo, lo que dicen sus estatutos es: si haces algo "malo" que sea para que nos forremos, si no nos da dinero te vas a la calle.
1 K 19
Asimismov #22 Asimismov
#6 he votado positivo a la noticia por tu comentario.
¡Olé!
1 K 24
capitan__nemo #14 capitan__nemo *
Si les ponen un buen equipo de detectives a investigar a todos los miembros del consejo de administracion o ejecutivos se verian obligados a despedir a mas del 80%
3 K 46
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Concierto de Coldplay, segunda parte.
Malos tiempos para los CEOs
Pd (y luego el de la gorra del tenis)
2 K 33
Connect #13 Connect
Habrá cobrado un pastizal, y un CEO de una empresa como Nestlé, tiene empleo mañana mismo. Es más el orgullo de él y la imagen que deja la empresa, que otra cosa.
0 K 11
#4 txepel *
¿Pero qué mierda de código de conducta es esa? ¿Qué problema hay en liarse con una compañera de trabajo?
0 K 11
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#4 suena a lo típico que sale en las pelis y series americanas de que las relaciones entre empleados tienen que comunicarse a rrhh para evitar en lo posible abusos y/o nepotismos.
1 K 22
#8 Setis
#4 Puritanos de mierda. No tienen problema con privatizar el agua ni matar de hambre a niños pobres. Pero se lía con una sin permiso, y eso es inaceptable.
1 K 10
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#4 Con una compañera, las posibles repercusiones en el ambiente de trabajo si no sale bien.

Con una subordinada, es más peliagudo.
"Va a haber despidos, pero solo de quienes no se dejan el anal".
1 K 27
#10 moneslash
#4 pues supongo que para evitar que un jefe pueda usar su posición de poder para forzar una situación que si el subordinado no quiere perder el trabajo igual decide "pasar por el aro". Igual este caso no es así, pero lo veo bien como medida de prevención.
2 K 26
victorjba #11 victorjba
#4 Subordinada no es lo mismo que compañera.
1 K 26
#15 Einwanderer
#4 La clase de código de conducta que evita abusos de poder (en Nestlé son unos cerdos y esto les da igual, pero blinda a la empresa frente a demandas). La universidad española se beneficiaría mucho de algo así.
2 K 30
#17 Stv.2
#4 A mi tampoco me parece descabellado, me parece que una relación en el trabajo puede verse como algo poco profesional, que seguramente te afecte profesionalmente en tus decisiones y actuaciones, y no permita separar lo profesional de lo personal. No es tanto por defender si hay leyes al respecto o no, pero por supuesto que puede influir.

De hecho, ya lo mencionan otros comentarios, si no son colegas, ya pasamos a una relación de posible subordinación... o de si la puede favorecer. Imagina que tiene que abrir un expediente a empleados por un conflicto y uno es su pareja.
2 K 18
cosmonauta #21 cosmonauta *
#4 Ninguno. Pero es habitual notificarlo si hay un posible conflicto de intereses. Se evalúa y si hay incompetencia se traslada a uno de los dos.

Es una norma muy común en empresas grandes.
0 K 11
Vodker #1 Vodker
Un poco sensacionalista. Lleva cuarenta años en la empresa pero solo es CEO desde hace un año.
0 K 10
#16 Stv.2
#1 Más que sindicalista, imprecisa, hasta diría que es bastante obvio a menos que tu decidas saltar adelante con prejuicios.
0 K 6
#7 WifredoIII_ElGayu
Ya tenemos nuevo CEO de Red Bull (te da aaaaaalaaaaaaassss)
0 K 9
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Donde tengas la olla....
.....
Pringao!!
0 K 8
Skiner #12 Skiner
Esta muy feo acostarse con las cajas de cereales :troll:
0 K 7
nopolar #23 nopolar
O que alguien se lo quería quitar de encima y esta ha sido la excusa.
0 K 7
Natxelas_IV #18 Natxelas_IV
Menudos gilipollas. Que haga lo que quiera con su vida privada.
0 K 6
#20 fremen11
Luigi marcó el camino......
1 K -2

menéame