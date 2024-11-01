Nestlé despide a su CEO mundial tras 40 años en la empresa por mantener una "relación romántica no revelada"

Repentino y fulminante, así ha sido el despido que la multinacional suiza Nestlé, una de las empresas de la industria alimentaria más grandes del mundo, ha comunicado a el su ya exCEO, el ejecutivo francés Laurent Freixe. La noticia supone la marcha inmediata de Freixe, CEO desde septiembre de 2024, no ya solo del puesto de director ejecutivo, sino de una empresa en la que lleva trabajando más de 40 años. El motivo es quebrar el código de conducta interno de Nestlé, pues mantenía una relación sentimental no comunicada con una subordinada.
La empresa que embotella agua del grifo para estafar, que pone a niños a trabajar, que fomenta la inseguridad en algunas zonas por su beneficio, que hace seguros de vida a sus empleados a sus espaldas con la empresa de beneficiaria...
¡Y echan a un CEO por un rollete con una empleada!
Dicho de otro modo, lo que dicen sus estatutos es: si haces algo "malo" que sea para que nos forremos, si no nos da dinero te vas a la calle.
Malos tiempos para los CEOs
Con una subordinada, es más peliagudo.
De hecho, ya lo mencionan otros comentarios, si no son colegas, ya pasamos a una relación de posible subordinación... o de si la puede favorecer. Imagina que tiene que abrir un expediente a empleados por un conflicto y uno es su pareja.
Es una norma muy común en empresas grandes.
