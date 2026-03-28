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Nestlé denuncia el robo de 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa

El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir 413.793 barras en distintos países. Sin muro de pago: archive.is/2026.03.28-122255/https://www.elmundo.es/economia/empresas/

| etiquetas: robo , kitkat , europa , nestlé
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3 comentarios
6 0 0 K 71 actualidad
ronko #2 ronko
Entre tanto paréntesis, habrá algún corchete. :roll:

Publicidad viejuna de kitkat.
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paumal #1 paumal
Consumo propio.
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reithor #3 reithor
A ver, que el nordstream no se arregla solo, hay que reponer fuerzas.
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menéame