El neofolclore que visibilizó Rosalía: por qué el orgullo de lo popular ha conquistado la música española  

El director de ‘Jenesaispop’ Sebas E. Alonso, el periodista Gabriel Caray, el crítico musical Odi O’Malley y la musicóloga Marta España reflexionan sobre la renovación de la música regional en los últimos años. Fue en 2018 cuando un tsunami llamado Rosalía (San Cugat del Vallés, 1992) irrumpió con tanta fuerza en el panorama español que hizo historia. Primero llegó Malamente, el primer single de su segundo álbum, y después, Pienso en tu mirá. El resultado final fue El Mal Querer, una de las últimas obras maestras como pocas se recuerdan en.....