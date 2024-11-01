Nelson Mandela hablando sobre Palestina (Extractos) [ENG]  

Extractos de la reunión celebrada en la ciudad de Nueva York en 1990 y presidida por Ted Koppel, de ABC Networks. Se trata de la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos tras su liberación de prisión. La reunión se centró en la defensa de Nelson Mandela (en nombre del Congreso Nacional Africano y la lucha de liberación sudafricana) por la aplicación de sanciones contra la Sudáfrica del Apartheid, su apoyo y el del CNA a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), así como su estrecha amistad con Yasser Arafat y Fidel Castro.