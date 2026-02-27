Neil Sedaka, el cantautor responsable de decenas de éxitos de los años sesenta y setenta, fallece a los 86 años

Neil Sedaka, el exitoso cantautor cuya voz soprano juvenil y melodías alegres lo convirtieron en una figura destacada en los primeros años del rock and roll y lo llevaron a una segunda etapa de éxito en la década de 1970, falleció. En la década de los 70, bajo el apadrinamiento de Elton John, logró un regreso histórico con baladas sofisticadas como Laughter in the Rain y la rítmica Bad Blood. Ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores en 1983 y creó temas para Elvis Presley, Frank Sinatra y Cher.