Los negocios de Israel y Estados Unidos con la muerte por hambre en Gaza

En una conferencia de prensa el 9 de mayo en Tel Aviv, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) era una "iniciativa" de Trump. Representantes estadounidenses, incluido Aryeh Lightstone, un funcionario que ahora trabaja con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y anteriormente sirvió como asistente de David Friedman cuando este era embajador de Estados Unidos en Israel, cortejaron a la ONU y a socios humanitarios para que se unieran al plan, reveló The Washington Post.