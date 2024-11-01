El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero

El colonialismo y el genocidio «han sido históricamente impulsados y facilitados por el sector empresarial» para desposeer a los pueblos. Eso mismo ocurre con la estrategia de Israel para colonizar los territorios palestinos. Corporaciones multinacionales fabricantes de armas, tecnológicas, constructoras, de industrias extractivas y servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas permiten «la negación de la autodeterminación y la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio…»