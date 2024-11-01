edición general
21 meneos
21 clics
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero

El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero

El colonialismo y el genocidio «han sido históricamente impulsados y facilitados por el sector empresarial» para desposeer a los pueblos. Eso mismo ocurre con la estrategia de Israel para colonizar los territorios palestinos. Corporaciones multinacionales fabricantes de armas, tecnológicas, constructoras, de industrias extractivas y servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas permiten «la negación de la autodeterminación y la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio…»

| etiquetas: capitalismo contemporáneo , palestina , israel , genocidio
17 4 0 K 171 actualidad
1 comentarios
17 4 0 K 171 actualidad
rogerius #1 rogerius
Del artículo: «En realidad, nada de esto se sabe por primera vez. Ya en 2020 Naciones Unidas había presentado una base de datos con 112 empresas que se beneficiaban de la actividad ilegal de Israel en Cisjordania. El portal whoprofits.org proporciona, además del listado de esas empresas, informes sobre su área específica de actividad. Y en dontbuyintooccupation.org se señalan las entidades financieras que hacen negocio con la ocupación, entre ellas, las españolas Banco de Santander, BBVA, Caixa y Banco de Sabadell.»
0 K 19

menéame