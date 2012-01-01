El negocio del fuego: cómo Inaer-Babcock se convirtió en socio privilegiado de la Xunta por Cristina Papin Marcote

La oposición parlamentaria denunció reiteradamente esta situación, mientras que los sindicatos hablaban de un servicio “privatizado a medida” y alertaban de que se estaba construyendo una industria del fuego. La expresión no era casual: al pagarse por horas de vuelo y medios desplegados, el modelo generaba un incentivo perverso. Cuanto más fuego, más horas, y más ingresos para la empresa.