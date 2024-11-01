El negocio de la bilis: ¿Información o ingeniería de la polarización?

Hace tiempo que los medios de comunicación dejaron de vender noticias para empezar a vender confirmación. Ya no entramos a un diario para enterarnos de qué pasa en el mundo, sino para que nos den la razón, nos acaricien el lomo ideológico o, mejor aún, nos digan a quién tenemos que odiar hoy antes de las diez de la mañana.
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Quiero decir: de fascistas, fachas y nazis lo ves mas natural, pero las ideas del votante de Vox promedio son de autentico demente...
La semana pasada por causas labirales estuve con varios:
1- Les es imposible razonar pq odian visceralmente al Perro, si les preguntas se bloquean y luego te hablan de la vivienda o alguna cosa asi como si fuera algo… » ver todo el comentario
ha que tener en cuenta que la media de luces del país no es muy loca y que la mitad del país está por debajo de esa media