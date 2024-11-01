edición general
5 meneos
18 clics

El negocio de la bilis: ¿Información o ingeniería de la polarización?

Hace tiempo que los medios de comunicación dejaron de vender noticias para empezar a vender confirmación. Ya no entramos a un diario para enterarnos de qué pasa en el mundo, sino para que nos den la razón, nos acaricien el lomo ideológico o, mejor aún, nos digan a quién tenemos que odiar hoy antes de las diez de la mañana.

| etiquetas: manipulación , polarizacion , información , prensa
4 1 0 K 41 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 41 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es brutal y todo esto lo comenzaron los chinos con su medicina tradicional. Pobres osos.
0 K 18
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
A mi, de hecho, lo q me acojona es la gente 'normal' o incluso 'buena' de Vox: estan psicotizados y dispuestos a aceptar cualquier cosa....

Quiero decir: de fascistas, fachas y nazis lo ves mas natural, pero las ideas del votante de Vox promedio son de autentico demente...

La semana pasada por causas labirales estuve con varios:

1- Les es imposible razonar pq odian visceralmente al Perro, si les preguntas se bloquean y luego te hablan de la vivienda o alguna cosa asi como si fuera algo…   » ver todo el comentario
0 K 9
Tito_Keith #3 Tito_Keith
#2 Yo tengo un compañero de curro que es muy buena persona pero que tiene menos luces que un barco pirata y está entre Alvise y Vox. Ni que decir tiene que es un muerto de hambre.
ha que tener en cuenta que la media de luces del país no es muy loca y que la mitad del país está por debajo de esa media
0 K 7

menéame