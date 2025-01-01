edición general
13 meneos
14 clics
Las negociaciones sobre el tratado global de contaminación de plásticos fracasan por falta de acuerdo

Las negociaciones sobre el tratado global de contaminación de plásticos fracasan por falta de acuerdo

Las negociaciones para aprobar un tratado internacional sobre contaminación de plásticos han fracasado. Los negociadores no han sido capaces de llegar a un texto de consenso despúes de una fase final de negociación que han durado diez días.

| etiquetas: negociaciones , acuerdo , plásticos , tratado , contaminación
11 2 0 K 147 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 147 actualidad
#2 Pitchford
Otro fracaso más por culpa de los paises petroleros. Por lo menos residuos plásticos no faltarán para hacer ataúdes de plástico reciclado..
1 K 29
enochmm #3 enochmm *
Nada nuevo:
"Para la gran mayoría el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios."
0 K 10
alfon_sico #1 alfon_sico
Pues que sigan un día más negociando. Hasta llegar al consenso de mierda
0 K 9

menéame