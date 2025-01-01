Las negociaciones sobre el tratado global de contaminación de plásticos fracasan por falta de acuerdo

Las negociaciones para aprobar un tratado internacional sobre contaminación de plásticos han fracasado. Los negociadores no han sido capaces de llegar a un texto de consenso despúes de una fase final de negociación que han durado diez días.
| etiquetas: negociaciones , acuerdo , plásticos , tratado , contaminación
"Para la gran mayoría el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios."