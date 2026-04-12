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Las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad terminan sin acuerdo, Vance regresa a Estados Unidos
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#1
suppiluliuma
#0
Creo que te han adelantado... por dos minutos.
meneame.net/story/estados-unidos-iran-no-han-alcanzado-acuerdo-dice-va
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#2
Fj_Bs
#1
Pes si esta en ingles, pero mas completa la informacion ,
por dos minutos.
jajaj lo que tardo mi viejo Pc da igual asi lo dejo
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