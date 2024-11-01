edición general
La negativa de la derecha a reducir la jornada laboral genera paro y estancamiento económico

La derecha española ha impedido la reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media semanales —viene proponiendo desde hace años medidas de recorte del gasto público, moderación salarial y disminución de ayudas sociales. Quiere que haya más paro; con trabajadores más dóciles bajan los salarios y el incremento de productividad se lo apropian más fácilmente los dueños del capital. Defiende una economía que produce desigualdad, deteriora el mercado interno y resta capacidad de generar valor añadido. Paro y estancamiento a medio y largo plazo.

