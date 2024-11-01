Ned Kelly, el forajido australiano que se enfrentó a la policía en una armadura como la del caballero negro de Monty Python

Edward ‘Ned’ Kelly es la figura más icónica, divisiva y perdurable de la historia criminal de Australia. Nacido alrededor de 1854 en la colonia de Victoria, este bushranger (bandolero) se elevó desde los orígenes humildes de una familia de colonos irlandeses hasta convertirse en un proscrito tristemente célebre, un asesino de policías y, para muchos, un héroe popular que desafió a las opresivas autoridades británicas. Su leyenda no es solo una historia de crimen, sino un potente relato sobre la lucha de clases, la persecución étnica y el