Necesitamos a la gente de derechas

Necesitamos a los otros, a los de enfrente, a los que, sé que existen, se dicen de derechas pero todavía no han caído en la bancarrota pornográfica de aplaudir al misil israelí que mató al equipo completo de reporteros de Al Jazeera. Te necesitamos a ti, amigo católico, agricultor y de derechas, que lees el ABC, crees en la familia tradicional y te estremeces cuando cuentan en la Popular TV que los puntos de reparto de ayuda humanitaria en Gaza solo son ratoneras en las que atrapar a población civil.