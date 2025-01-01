edición general
Necesitamos a la gente de derechas

Necesitamos a los otros, a los de enfrente, a los que, sé que existen, se dicen de derechas pero todavía no han caído en la bancarrota pornográfica de aplaudir al misil israelí que mató al equipo completo de reporteros de Al Jazeera. Te necesitamos a ti, amigo católico, agricultor y de derechas, que lees el ABC, crees en la familia tradicional y te estremeces cuando cuentan en la Popular TV que los puntos de reparto de ayuda humanitaria en Gaza solo son ratoneras en las que atrapar a población civil.

Dene
La triste realidad es que no hay en españita partidos de derechas democráticos
2
chochis
Leí antes el artículo y creo que predica en el desierto.
1
cocolisto
Necesitamos conmiseración y humanidad.Seguramente entre algunas personas de derechas exista.Desde luego,no en sus organizaciones.
0
Enésimo_strike
Luego se acaba metiendo en el mismo saco a ciudadanos, pp y voz poniendo a todos en el mismo nivel, el trifacha. O esforzándose en decir que sumar y psoe es la misma cosa.
1
Albarkas
Ahora que todo se polariza es díficil que la gente sensata mantenga la cabeza fría. Hay mucho imbécil que con tal de beneficiarse no le importa ver destruido todo.
Tendríamos que ser capaces de apartar a esa gente de donde se toman decisiones.
Lamentablemente vamos hacia un montón de líos cada vez mayores porque un puñado de lunáticos han decidido que solo importan ellos.
0
StuartMcNight
Israel, siento informarte de que no existen. Ya no. Esta en una huida al abismo para ver quien odia mas fuerte a sus compatriotas no alineados con el movimiento nacional.
0
Feliberto
¿En serio este se cree que existe gente de derechas empática, cuando es justo lo opuesto?
0
have_a_nice_day
La gente de derechas está perdida para cualquier tipo de convivencia, no solo la política, no hay que esperar nada de ellos. Son gente que estorba en la sociedad: en los trabajos, en las comunidades de vecinos, gente amargada que solo espera que a los demás le vaya peor en todo.
1

