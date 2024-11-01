La necesidad de proteger las infraestructuras marítimas criticas - Noticias Defensa

Desde los ataques al Nord Stream 1 y 2 en 2022, la protección de estas infraestructuras se ha convertido en una prioridad. Aquel episodio supuso un cambio de paradigma en el campo de la seguridad marítima al haber demostrado la trascendencia que esto tenía para la economía mundial. La explosión del gaseoducto Nord Stream, demostró, que el fondo marino, es un escenario adecuado para las acciones ofensivas en la Zona Gris, y es más que previsible que esos ataques se repitan, por lo que es imprescindible poner la organización y los medios
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Que esa es otra, habrá que votar bien en las próximas elecciones, es decir votar a Feijóo, y dejar de hacer rojeliadas. No hay que cabrear a nuestros benefactores, protectores,.socios y puebloamigos. Ya todos sabemos de qué gran nación federal y qué pequeña colonia en Oriente estamos hablando.
Tengámoslos contentos y no nos pasará nada. Esa es básicamente la estrategia a seguir. Votar bien y decirles sí a todo.
Aparte que lo hacen con los recursos que tu les das.