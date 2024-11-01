La necesidad de proteger las infraestructuras marítimas criticas - Noticias Defensa

Desde los ataques al Nord Stream 1 y 2 en 2022, la protección de estas infraestructuras se ha convertido en una prioridad. Aquel episodio supuso un cambio de paradigma en el campo de la seguridad marítima al haber demostrado la trascendencia que esto tenía para la economía mundial. La explosión del gaseoducto Nord Stream, demostró, que el fondo marino, es un escenario adecuado para las acciones ofensivas en la Zona Gris, y es más que previsible que esos ataques se repitan, por lo que es imprescindible poner la organización y los medios