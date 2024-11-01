·
Ndongo ataca duramente a Vito Quiles en la red social "X"
Todos los partidos, salvo VOX, aprueban investigar la pederastia en la Iglesia católica española.
|
etiquetas
:
quiles
,
ndongo
,
vox
,
begoña
,
gaza
,
genocidio
8 comentarios
#2
HeilHynkel
las ratas y el churro.
1
K
37
#3
yocaminoapata
Mondongo Quiles
1
K
29
#6
soberao
#3
Zoppellari, Vito Zoppellari Quiles
es.wikipedia.org/wiki/Vito_Quiles
#4
Esto es como las peleas en los programas del corazón, para coger audiencia y acaparar los medios. Luego detrás de las cámaras se van de putas juntos y paga el partido.
2
K
33
#8
MyNameIsEarl
#6
totalmente de acuerdo, pero , no sería bonito??
0
K
6
#1
Verdaderofalso
Que alguien traiga el meme
0
K
20
#5
Mixtape96
VOX es un partido que defiende a pedófilos. Aquí está la prueba.
0
K
8
#7
pirat
*
Cuando los fachas robaban niños lo harían por impotentes
0
K
8
#4
MyNameIsEarl
Un cuchilliko y a ver quién gana en flick!!
0
K
6
#4 Esto es como las peleas en los programas del corazón, para coger audiencia y acaparar los medios. Luego detrás de las cámaras se van de putas juntos y paga el partido.