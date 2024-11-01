·
Nazis, nazis, nazis... nazis everywhere [EN]
Video parodia de nazis a los que no les gusta que les llamen nazis. De Tumblr.
parodia
nazis
nazis everywhere
ocio
#1
Leon_Bocanegra
Esto es viejo ya. Lo ha versionado hasta José Mota.
#2
Ludovicio
#1
Viejo, pero de rabiosa actualidad.
Merece la pena menearlo solo por los que se den por aludidos
#3
Priorat
Buenísimo, es tal cual.
#4
Ultron
#3
Traducción mía cutre:
-Entonces me estás diciendo, que para ti, el Führer es nazi?
+Sí?
-Lo que faltaba, insultando al Führer!!!
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
