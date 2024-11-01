edición general
Nazis, nazis, nazis... nazis everywhere [EN]

Video parodia de nazis a los que no les gusta que les llamen nazis. De Tumblr.

Leon_Bocanegra
Esto es viejo ya. Lo ha versionado hasta José Mota.
Ludovicio
#1 Viejo, pero de rabiosa actualidad.

Merece la pena menearlo solo por los que se den por aludidos :troll:
Priorat
Buenísimo, es tal cual.
Ultron
#3 Traducción mía cutre:

-Entonces me estás diciendo, que para ti, el Führer es nazi?

+Sí?

-Lo que faltaba, insultando al Führer!!!

xD xD
