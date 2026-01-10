La Navidad más aciaga se cobra la vida de 21 personas en España por incendios en sus viviendas, el doble que el año pasado

Una mujer de 83 años falleció en el barrio barcelonés de Nou Barris el último día del año tras un incendio originado en el sofá de su casa. La madrugada del 2 de enero, Carmen, de 90 años, moría junto a sus dos hijos, Carmen y Agustín, de 66 y 56, en el fuego que se desató en su vivienda de Carabanchel (Madrid). Los bomberos creen que el incendio se originó en el salón, donde dormía la madre, por el cortocircuito de un radiador antiguo o un aparato similar. Los cadáveres de los dos hermanos fueron hallados en el cuarto de baño, abrazados.