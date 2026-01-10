edición general
La Navidad más aciaga se cobra la vida de 21 personas en España por incendios en sus viviendas, el doble que el año pasado

Una mujer de 83 años falleció en el barrio barcelonés de Nou Barris el último día del año tras un incendio originado en el sofá de su casa. La madrugada del 2 de enero, Carmen, de 90 años, moría junto a sus dos hijos, Carmen y Agustín, de 66 y 56, en el fuego que se desató en su vivienda de Carabanchel (Madrid). Los bomberos creen que el incendio se originó en el salón, donde dormía la madre, por el cortocircuito de un radiador antiguo o un aparato similar. Los cadáveres de los dos hermanos fueron hallados en el cuarto de baño, abrazados.

Elanarkadeloshuevos
Hay pobreza energética y estupidez humana. Un ejemplo, trabajo en una casa con dos abuelitos de 90 y 91 años. Usan un calefactor para el baño de antes de la guerra, chisporretea y de vez en cuando (no sabemos muy bien cómo) hace que salte la luz. Llevo ya un año intentando que la familia lo cambie, explicando que es peligroso y un modelo nuevo no es nada caro. Todavía sigo esperando. Luego, un día, tendremos un disgusto. Y aquí no hay falta de recursos, es pura tacañería... En fin... La peña gasta dinero y mucho en cosas mucho menos útiles y se pone rata en cosas básicas
1
soberao
Esto es como las inundaciones que como suele haber sequía no se le presta atención, pero el aislamiento de las casas y los sistemas de calefacción o con el aire acondicionado son una asignatura pendiente que no se toma en cuenta porque se espera que pasen los días de frío al igual que en verano se espera que la ola de calor pase, porque no hay dinero para llevar a acabo estas reformas ni ninguna administración va a desarrollar un programa para llevar a cabo estas deficiencias que se llevan…   » ver todo el comentario
0
sotillo
#6 Si, esto también es curioso,viven con miedo, se empeñan en tener un ahorro disponible más allá de lo que sería razonable, por si acaso dicen, hay que tener en cuenta que esta gente creció en tiempos muy duros y la marca sigue estando si además les asustan un poco son presas fáciles para estos especuladores del miedo
0
Xidaug
esto cuando gobernaba el PP se le llamaba pobreza energética y salía la Montero con cara de cordero a llorar por las TVs
0
sotillo
#1 Y sigue siendo lo mismo y diría que no va a parar, solo quiero apuntar un detalle que si conozco de gente mayor y es que teniendo dinero más que suficiente para mejorar estas condiciones les cuesta mucho cambiar sus modos de un supuesto ahorro, a muchos es muy difícil de convencer que un equipo de aire acondicionado gasta menos que una estufa eléctrica de 2000 w y teniendo estos equipos no los utiliza o utiliza mal y aunque se lo explicas en cuanto sales por la puerta ya los han apagado y vuelven a lo suyo
3
Elanarkadeloshuevos
#2 lo has explicado mejor que yo jeje.
1
ur_quan_master
#2 normal. Viven con miedo inducido por los medios de que les van a quitar la pensión o les van a ocupar la casa. Eso también habría que mirarlo.
0

