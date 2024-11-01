Navidad en la guerra de África (1859‑1860)

La guerra de África de 1859–1860 enfrentó a España con el sultanato de Marruecos en una campaña breve pero intensa que buscaba recuperar el prestigio exterior de la monarquía isabelina y desagraviar el pabellón español. Para Navidad de 1859, los tres cuerpos expedicionarios –unos 36 batallones de infantería, cuatro regimientos de caballería y unidades de artillería e ingenieros– estaban concentrados alrededor de Ceuta, listos para la ofensiva. Las operaciones se desarrollaron en condiciones duras: el invierno africano fue lluvioso y gélido.