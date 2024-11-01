edición general
Navidad en la guerra de África (1859‑1860)

La guerra de África de 1859–1860 enfrentó a España con el sultanato de Marruecos en una campaña breve pero intensa que buscaba recuperar el prestigio exterior de la monarquía isabelina y desagraviar el pabellón español. Para Navidad de 1859, los tres cuerpos expedicionarios –unos 36 batallones de infantería, cuatro regimientos de caballería y unidades de artillería e ingenieros– estaban concentrados alrededor de Ceuta, listos para la ofensiva. Las operaciones se desarrollaron en condiciones duras: el invierno africano fue lluvioso y gélido.

1 comentarios
tul #1 tul
ya me gustaria ver a los fachosos de este pais y a sus hijos teniendo que ir comer mierda al frente por la grandeza de españa y de su corona, se iban a volver rojos y republicanos a toda velocidad.
