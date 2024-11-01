edición general
La nave espacial Voyager 1 se acerca a una distancia de un día-luz: un día de latencia para que responda a los comandos

La sonda espacial más alejada de la Tierra fabricada por el ser humano, la Voyager 1, se acerca a un hito histórico: alcanzar una distancia de un día-luz desde la Tierra. Dicho de otra forma, está cerca de alcanzar una distancia de 25 900 millones de kilómetros. Y ahora, lo más interesante de todo, es la latencia, el tiempo de respuesta de la sonda, desde que la Tierra se pone en contacto con la sonda, hasta que esta recibe la información o los comandos.

Pensar que cuando se lanzo la Voyager 1 se planeo que su vida útil seria de 5 años. Lleva 48 años en funcionamiento y sigue enviando información a la NASA.
Si se hubiera diseñado y construido hoy en día hoy en día no se si llegaría a los 5 años de misión planeados.
