Nausicaä como investigadora y el nacimiento de Studio Ghibli

Nausicaä es muchas personas al mismo tiempo: una princesa del valle del viento, una guerrera, una piloto, una amiga de los insectos y una exploradora del Fukai. Miyazaki se basó en dos mujeres ficticias para su creación: la princesa Nausicaä y la protagonista de La dama que amaba a los insectos, un cuento de fines de la era Heian. Ambas comparten formas de vida y deseos que no encajan en las normas de las sociedades en las que viven, además de relaciones íntimas con los seres vivos y la naturaleza.