Nausicaä como investigadora y el nacimiento de Studio Ghibli

Nausicaä es muchas personas al mismo tiempo: una princesa del valle del viento, una guerrera, una piloto, una amiga de los insectos y una exploradora del Fukai. Miyazaki se basó en dos mujeres ficticias para su creación: la princesa Nausicaä y la protagonista de La dama que amaba a los insectos, un cuento de fines de la era Heian. Ambas comparten formas de vida y deseos que no encajan en las normas de las sociedades en las que viven, además de relaciones íntimas con los seres vivos y la naturaleza.

joffer #1 joffer *
El otro día vi el Chico y la garza.
Muy buena, pero más contemplativa que otras. Eso sí, una gozada dé imágenes, ritmo, profundidad de historia.
#3 Tronchador.
#1 Yo aún no la he visto, me faltan muchas por ver, pero de las que he visto esta es mi favorita, el viaje de Chihiro está fuera de concurso, como cuando hablas de tu tortilla favorita, que obviamente excluyes la de patatas. Las obras maestras se dejan a parte.
#4 xaxipiruli
#3 yo no sabría decantarme, la princesa mononoke guarda un lugar muy especial en mi corazoncito, y el castillo ambulante también la pondría dentro de la categoría de obras maestras.
Magog #2 Magog
Han reeditado el manga, va por el número 2 (que tengo que ir a comprarlo, a ver si mañana me acerco) aunque han utilizado marrón para la impresión y la verdad que a mi me parece un poco incómodo para leerlo
