Nativos Vs Conejos Muertos | Gangs of New york [ENG SUB]

Ambientada en el invierno de 1846, presenta la brutal batalla en Paradise Square para decidir quién controla el distrito de Five Points en Manhattan. Scorsese tardó más de 30 años en concretar este proyecto, inspirado en el libro de Herbert Asbury. Daniel Day-Lewis es ampliamente aclamado por su papel como Bill el Carnicero. Su compromiso fue tal que se mantuvo en personaje durante todo el rodaje, incluso aprendiendo el oficio de carnicero.

| etiquetas: martin scorsese , daniel day-lewis , liam neeson , leonardo dicaprio
Pertinax #1 Pertinax *
Para los amantes de las localizaciones como yo, la escena se rodó en Cinecittà en Italia, pero está ambientada en lo que en la época era el actual Columbus Park, donde tuvieron lugar estos enfrentamientos históricamente. Lo que antaño era Five Points.
maps.app.goo.gl/wGKD4oxZroDw19fq9
