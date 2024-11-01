edición general
Nasry Asfura es juramentado como presidente de Honduras

El nuevo mandatario prometió luchar "de frente" contra la inseguridad, uno de los principales problemas de este país, azotado por las pandillas.

